Трамп в реальном времени наблюдает, как бомбят Иран: Белый дом опубликовал фото

На фото американский лидер в белой кепке с надписью «USA» находится в кабинете с мониторами, на которых отслеживается процесс атаки на Иран. При этом Трамп сидит за столом без галстука. Сообщается, что фото сделано в оперативном штабе в поместье американского президента во Флориде.
Вместе с Трампом в помещении находятся госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и другие высокопоставленные чиновники.
Напомним, утром 28 февраля, США и Израиль начали массированную ракетную атаку по иранской территории. Министр обороны Израиля Исраэль Кац охарактеризовал эти действия как «упреждающий удар».
Ранее сообщалось, что Трамп озвучил различные варианты по выходу из конфликта с Ираном, от затягивания кампании до завершения её в течение нескольких дней. В любом случае Ирану потребуется несколько лет, чтобы оправиться от атаки США и Израиля, подчеркнул он.