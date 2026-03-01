Ричмонд
Трамп в реальном времени наблюдает, как бомбят Иран: Белый дом опубликовал фото

Белый дом опубликовал фото наблюдающего за бомбардировкой Ирана Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп в режиме реального времени наблюдал за бомбардировкой Ирана. Об этом свидетельствуют фото, опубликованные пресс-службой Белого дома.

На фото американский лидер в белой кепке с надписью «USA» находится в кабинете с мониторами, на которых отслеживается процесс атаки на Иран. При этом Трамп сидит за столом без галстука. Сообщается, что фото сделано в оперативном штабе в поместье американского президента во Флориде.

Вместе с Трампом в помещении находятся госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и другие высокопоставленные чиновники.

Напомним, утром 28 февраля, США и Израиль начали массированную ракетную атаку по иранской территории. Министр обороны Израиля Исраэль Кац охарактеризовал эти действия как «упреждающий удар».

Ранее сообщалось, что Трамп озвучил различные варианты по выходу из конфликта с Ираном, от затягивания кампании до завершения её в течение нескольких дней. В любом случае Ирану потребуется несколько лет, чтобы оправиться от атаки США и Израиля, подчеркнул он.

