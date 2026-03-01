Трамп в реальном времени наблюдает, как бомбят Иран: Белый дом опубликовал фото

На фото американский лидер в белой кепке с надписью «USA» находится в кабинете с мониторами, на которых отслеживается процесс атаки на Иран. При этом Трамп сидит за столом без галстука. Сообщается, что фото сделано в оперативном штабе в поместье американского президента во Флориде.