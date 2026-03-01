На странице Хаменеи в X вышел свежий пост на фоне заявлений США о его гибели

В аккаунте на персидском языке появилась фраза «Во имя Али». На фотографии изображены золотые мечи, падающие с неба.
Президент США Дональд Трамп утверждает, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб. Тегеран эту информацию не подтверждает.
На странице верховного лидера Ирана Али Хаменеи в соцсети X вышла новая публикация на фоне заявлений США о его якобы гибели.
В аккаунте на персидском языке появилась фраза «Во имя Али». На фотографии изображены золотые мечи, падающие с неба.
Президент США Дональд Трамп утверждает, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб. Тегеран эту информацию не подтверждает.