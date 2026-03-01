Около 20 человек пострадали в Тель-Авиве в результате ракетной атаки Ирана

В результате ракетной атаки Ирана в Тель-Авиве пострадали около 20 человек, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA).
«Дополнительные бригады MDA оказывают медицинскую помощь и направляют 20 пострадавших в больницу», — говорится в сообщении.
Ранее агентство Mehr писало, что Тель-Авив атакован иранскими ракетами.
28 февраля США и Израиль начали вооружённую агрессию против Ирана.
В Израиле признали, что военная операция против Ирана тщательно планировалась на протяжении нескольких месяцев, предшествовавших атаке.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше