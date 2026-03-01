Ричмонд
Около 20 человек пострадали в Тель-Авиве в результате ракетной атаки Ирана

В результате ракетной атаки Ирана в Тель-Авиве пострадали около 20 человек, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA).

«Дополнительные бригады MDA оказывают медицинскую помощь и направляют 20 пострадавших в больницу», — говорится в сообщении.

Ранее агентство Mehr писало, что Тель-Авив атакован иранскими ракетами.

28 февраля США и Израиль начали вооружённую агрессию против Ирана.

В Израиле признали, что военная операция против Ирана тщательно планировалась на протяжении нескольких месяцев, предшествовавших атаке.

