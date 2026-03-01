Белый дом показал фото Трампа и его команды в момент бомбардировок Ирана

Белый дом в соцсети X опубликовал фото американского лидера Дональда Трампа и его команды в момент ударов по Ирану.
Кадры публикует в том числе Telegram-канал RT.
28 февраля Израиль нанёс превентивный удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение.
