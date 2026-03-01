Ричмонд
Четыре человека пострадали при ударе по аэропорту Дубая

Четыре человека пострадали при иранском ударе по международному аэропорту Дубая в ОАЭ.

Четыре человека пострадали при иранском ударе по международному аэропорту Дубая в ОАЭ.

Об этом сообщает Dubai Media Office со ссылкой на компанию Dubai Airports.

«Четыре сотрудника получили травмы, и им была оказана своевременная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в зале ожидания зафиксированы незначительные повреждения.

В компании подчеркнули, что большинство терминалов аэропорта Дубая эвакуировали ещё перед обстрелом.

Ранее сообщалось, что аэропорт Дубая в ОАЭ подвергся атаке со стороны Ирана.

Кроме того, четыре человека пострадали при атаке на остров Пальма Джумейра в Дубае.

Туристы рассказали RT о ситуации в Дубае на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

