Четыре человека пострадали при ударе по аэропорту Дубая

Четыре человека пострадали при иранском ударе по международному аэропорту Дубая в ОАЭ.
Об этом сообщает Dubai Media Office со ссылкой на компанию Dubai Airports.
«Четыре сотрудника получили травмы, и им была оказана своевременная медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в зале ожидания зафиксированы незначительные повреждения.
В компании подчеркнули, что большинство терминалов аэропорта Дубая эвакуировали ещё перед обстрелом.
Ранее сообщалось, что аэропорт Дубая в ОАЭ подвергся атаке со стороны Ирана.
Кроме того, четыре человека пострадали при атаке на остров Пальма Джумейра в Дубае.
Туристы рассказали RT о ситуации в Дубае на фоне эскалации на Ближнем Востоке.