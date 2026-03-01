МО ОАЭ: уничтожено более 130 ракет и около 200 БПЛА, выпущенных со стороны Ирана

В Минобороны ОАЭ заявили, что системы ПВО страны уничтожили более 130 ракет и около 200 БПЛА, выпущенных с территории Ирана.
«ВВС и ПВО ОАЭ успешно нейтрализовали и уничтожили 137 баллистических ракет и 209 беспилотников, запущенных в сторону страны», — говорится в публикации в соцсети X ведомства.
Уточняется, что с начала атаки было зафиксировано 137 запусков иранских баллистических ракет в сторону страны, 132 из которых были уничтожены, а пять упали в море.
Ранее агентство ISNA сообщило, что аэропорт Дубая в ОАЭ подвергся атаке со стороны Ирана. Пострадали четыре человека.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше