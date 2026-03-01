Небензя: Иран получил нож в спину, несмотря на готовность к дипломатии

«Несмотря на готовность Тегерана к дипломатическому процессу, он вновь получает нож в спину», — подчеркнул он.
По его словам, агрессия США и Израиля против Ирана направлена на уничтожение неудобного им государства.
Также Небензя назвал операцию против Ирана предательством дипломатии.
28 февраля США и Израиль начали вооружённую агрессию против Ирана.
В Израиле признали, что военная операция против Ирана тщательно планировалась на протяжении нескольких месяцев, предшествовавших атаке.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше