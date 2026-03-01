«При атаках со стороны ВСУ в Шебекинском округе пострадали два мирных жителя. В городе Шебекино от удара FPV-дрона по автомобилю мужчина получил осколочное ранение и перелом плеча… Самостоятельно в больницу обратилась женщина, которая пострадала при детонации дрона в поселке Маслова Пристань», — написал Гладков на платформе Max.
В Белгородской области при атаке дронов пострадали два человека
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Два мирных жителя пострадали от атаки дронов ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.