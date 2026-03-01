Ричмонд
Госдеп сообщил, что Рубио отменил намеченную на 2 марта поездку в Израиль

Госсекретарь США больше не планирует ехать в это государство.

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио отменил запланированный на 2−3 марта визит в Израиль. Об этом заявил 28 февраля в X заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготт.

«Ввиду нынешней ситуации госсекретарь Рубио больше не планирует ехать в Израиль 2 марта», — заявил он.

27 февраля Госдеп заявил, что Рубио посетит Израиль 2−3 марта, чтобы обсудить «широкий спектр региональных вопросов», в том числе ситуацию в Иране, Ливане, а также реализацию американского плана по урегулированию в секторе Газа.

