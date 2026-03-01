Госдеп сообщил, что Рубио отменил намеченную на 2 марта поездку в Израиль

27 февраля Госдеп заявил, что Рубио посетит Израиль 2−3 марта, чтобы обсудить «широкий спектр региональных вопросов», в том числе ситуацию в Иране, Ливане, а также реализацию американского плана по урегулированию в секторе Газа.