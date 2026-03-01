Два мирных жителя пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

В Шебекинском округе Белгородской области в результате удара БПЛА ВСУ пострадали два мирных жителя.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Мужчина получил осколочное ранение и перелом плеча… Самостоятельно в больницу обратилась женщина, которая пострадала при детонации дрона в посёлке Маслова Пристань», — говорится в публикации.
Уточняется, что пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины нанесли удар по автомобилю в населённом пункте Дубовое в Белгородской области, пострадал мирный житель.
