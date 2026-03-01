Постпред Ирана при ООН назвал атаку США и Израиля военным преступлением

«Это не просто акт агрессии. Это военное преступление и преступление против человечности», — заявил дипломат, выступая 28 февраля на экстренном заседании Совета Безопасности всемирной организации, созванном в связи с ударами США и Израиля по исламской республике.
