Постпред Ирана при ООН назвал атаку США и Израиля военным преступлением

Амир Саид Иравани отметил, что это не просто акт агрессии.

ООН, 1 марта. /ТАСС/. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал удары США и Израиля военным преступлением и преступлением против человечности.

«Это не просто акт агрессии. Это военное преступление и преступление против человечности», — заявил дипломат, выступая 28 февраля на экстренном заседании Совета Безопасности всемирной организации, созванном в связи с ударами США и Израиля по исламской республике.

