Франция считает, что сделка по ядерному досье Ирана возможна

«Даже сегодня путь мирного урегулирования разногласий должен преобладать. Мы считаем, что сделка (по ядерному досье — ред.) возможна, и настало время, чтобы Иран взял на себя серьезные обязательства в переговорах для достижения этой цели», — сказал он на заседании СБ ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.
Он также призвал к соблюдению международного права и безопасности мирного населения.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше