Франция считает, что сделка по ядерному досье Ирана возможна

Постпред Боннафон: Франция считает, что сделка по ядерному досье Ирана возможна.

БРЮССЕЛЬ, 1 мар — РИА Новости. Франция считает, что сделка по ядерному досье Ирана еще может быть достигнута, заявил постпред Франции при ООН Жером Боннафон.

«Даже сегодня путь мирного урегулирования разногласий должен преобладать. Мы считаем, что сделка (по ядерному досье — ред.) возможна, и настало время, чтобы Иран взял на себя серьезные обязательства в переговорах для достижения этой цели», — сказал он на заседании СБ ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

Он также призвал к соблюдению международного права и безопасности мирного населения.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

