Глава Совбеза Лариджани: Иран преподаст урок США и Израилю

Иран преподаст урок Израилю и Соединённым Штатам, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

«Солдаты и народ Ирана преподадут незабываемый урок международным угнетателям», — написал он в своём Telegram-канале.

28 февраля США и Израиль начали вооружённую агрессию против Ирана.

В Израиле признали, что военная операция против Ирана тщательно планировалась на протяжении нескольких месяцев, предшествовавших атаке.

