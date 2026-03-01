Глава Совбеза Лариджани: Иран преподаст урок США и Израилю

Иран преподаст урок Израилю и Соединённым Штатам, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
«Солдаты и народ Ирана преподадут незабываемый урок международным угнетателям», — написал он в своём Telegram-канале.
28 февраля США и Израиль начали вооружённую агрессию против Ирана.
В Израиле признали, что военная операция против Ирана тщательно планировалась на протяжении нескольких месяцев, предшествовавших атаке.
Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.Читать дальше