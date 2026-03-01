Иран нанёс удар по авиабазе США Prince Sultan в Саудовской Аравии

«База Prince Sultan в Саудовской Аравии, являющаяся американской военной авиабазой, подверглась удару со стороны Ирана при помощи ракет и беспилотников», — говорится в заявлении.
Ранее Life.ru писал, что Иран расширяет масштаб ударов по Израилю. Корпус стражей исламской революции официально объявил о запуске третьей и четвёртой волн атак. Целью стали Тель-Авив и центральные районы страны. Один человек получил осколочные ранения в результате ракетного обстрела.
