Япония сообщила, что конфликт на Ближнем Востоке не повлиял на ситуацию с нефтью

ТОКИО, 1 марта. /ТАСС/. Ситуация на Ближнем Востоке после ударов Израиля и США по Ирану пока не повлияла на ситуацию со спросом и предложением на нефть для Японии, которая более чем на 90% зависит от поставок из региона. Об этом заявил генсек японского кабмина Минору Кихара.