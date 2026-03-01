Япония сообщила, что конфликт на Ближнем Востоке не повлиял на ситуацию с нефтью

ТОКИО, 1 марта. /ТАСС/. Ситуация на Ближнем Востоке после ударов Израиля и США по Ирану пока не повлияла на ситуацию со спросом и предложением на нефть для Японии, которая более чем на 90% зависит от поставок из региона. Об этом заявил генсек японского кабмина Минору Кихара.
«В настоящее время мы не получали сообщений о том, что это окажет немедленное влияние на предложение и спрос на нефть для Японии», — сказал он на пресс-конференции после заседания Совета нацбезопасности.
Кихара добавил, что Токио «продолжит работать с международным сообществом для быстрой деэскалации ситуации», а также пообещал «приложить все необходимые дипломатические усилия». Он утверждал, что «Иран должен прекратить разработку ядерного оружия и действия, которые дестабилизируют регион». Вместе с тем он напрямую не выразил поддержки действиям Израиля и США, но и не осудил их.
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от исламской республики ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в районе Тель-Авива. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Страны региона закрывают свое воздушное пространство, авиакомпании приостанавливают рейсы.