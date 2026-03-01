Постпред Ирана: сотни человек погибли при атаке со стороны США и Израиля

«В результате этого жестокого вооружённого нападения сотни мирных жителей были убиты и ранены», — сказал он, выступая на заседании Совбеза ООН.
Ранее сообщалось, что число погибших при ударе по начальной школе для девочек в иранском Минабе достигло 108.
Также стало известно, что при ударе по спортивному залу и жилым домам в иранском Ламарде погибли 17 человек, около 100 пострадали.
