Постпред Ирана: сотни человек погибли при атаке со стороны США и Израиля

Сотни человек погибли и пострадали в результате атаки Соединённых Штатов и Израиля на Тегеран. Об этом заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

«В результате этого жестокого вооружённого нападения сотни мирных жителей были убиты и ранены», — сказал он, выступая на заседании Совбеза ООН.

Ранее сообщалось, что число погибших при ударе по начальной школе для девочек в иранском Минабе достигло 108.

Также стало известно, что при ударе по спортивному залу и жилым домам в иранском Ламарде погибли 17 человек, около 100 пострадали.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
