ЦАХАЛ заявил о поражении пусковой площадки, где хранились ракеты «Гадр H-1»

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что в результате новой волны ударов по Ирану была поражена пусковая площадка, где хранились баллистические ракеты «Гадр H-1».
«ЦАХАЛ… провел новую волну ударов по объектам с баллистическими ракетами и системам воздушной обороны… на западе и в центре Ирана… Одна из пораженных целей — пусковая площадка… На объекте хранились баллистические ракеты “Гадр H-1”, — говорится в публикации в Telegram-канале армии.
