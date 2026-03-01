Ричмонд
ЦАХАЛ заявил о поражении пусковой площадки, где хранились ракеты «Гадр H-1»

ЦАХАЛ заявил о поражении пусковой площадки с ракетами «Гадр H-1» в Иране.

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что в результате новой волны ударов по Ирану была поражена пусковая площадка, где хранились баллистические ракеты «Гадр H-1».

«ЦАХАЛ… провел новую волну ударов по объектам с баллистическими ракетами и системам воздушной обороны… на западе и в центре Ирана… Одна из пораженных целей — пусковая площадка… На объекте хранились баллистические ракеты “Гадр H-1”, — говорится в публикации в Telegram-канале армии.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше