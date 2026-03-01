Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпред Ирана назвал действия США и Израиля полномасштабной войной

Постпред Ирана Иравани назвал действия США и Израиля полномасштабной войной.

ООН, 1 мар — РИА Новости. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал действия США и Израиля против исламской республики полномасштабной войной и заявил, что Иран продолжит обороняться до тех пор, пока агрессия не прекратится.

«Реагируя на агрессию и крупномасштабную войну, Исламская Республика Иран осуществляет свое неотъемлемое и законное право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН… Пока эта агрессия продолжается, Иран будет осуществлять свое неотъемлемое право на самооборону — решительно, соразмерно и без колебаний — до тех пор, пока агрессия не прекратится», — заявил Иравани во время заседания Совбеза ООН.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше