Постпред Ирана назвал действия США и Израиля полномасштабной войной

«Реагируя на агрессию и крупномасштабную войну, Исламская Республика Иран осуществляет свое неотъемлемое и законное право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН… Пока эта агрессия продолжается, Иран будет осуществлять свое неотъемлемое право на самооборону — решительно, соразмерно и без колебаний — до тех пор, пока агрессия не прекратится», — заявил Иравани во время заседания Совбеза ООН.