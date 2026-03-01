СМИ: США пересмотрели планы по Ирану

Ранее он опубликовал в соцсети Х очередное видео с призывом ко всеобщей забастовке в Иране, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Он также призывал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в Иране. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на фоне этих заявлений подчеркивал, что внутренние дела каждой страны касаются только ее самой и никто не имеет права вмешиваться и определять, что ей делать. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал протестующим в стране решение проблем, а также обвинил США и Израиль в организации беспорядков.