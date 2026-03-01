Ричмонд
Иран заявил, что не будет наносить удары по соседним странам

Постпред Иравани: Иран не будет бить по соседним странам в Персидском заливе.

ООН, 1 мар — РИА Новости. Иран ни при каких обстоятельствах не станет наносить удары по жителям или интересам стран-соседей в Персидском заливе, заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

«Иран сохраняет твердую приверженность уважению суверенитета, территориальной целостности соседних стран. Ни при каких обстоятельствах мы не будем наносить удары по суверенитету, народам или интересам наших соседних стран в Персидском заливе», — сказал он в ходе экстренного заседания Совбеза ООН.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

