Постпред Ирана назвал действия США и Израиля войной против устава ООН

«Война, которую сегодня начали США и Израиль это война не просто против Ирана, это война против Устава ООН и война против международного права», — сказал он в ходе экстренного заседания Совбеза ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше