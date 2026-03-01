Ричмонд
Постпред Ирана назвал действия США и Израиля войной против устава ООН

Постпред Иравани: действия США и Израиля являются войной против устава ООН.

ООН, 1 мар — РИА Новости. Война США и Израиля против Ирана — это война не против Ирана, а против международного права и устава ООН, заявил постпред исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.

«Война, которую сегодня начали США и Израиль это война не просто против Ирана, это война против Устава ООН и война против международного права», — сказал он в ходе экстренного заседания Совбеза ООН.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

