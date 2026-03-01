Постпред Ирана при ООН назвал базы агрессоров законными целями

Он отметил, что ответ Ирана на атаку США нацелен исключительно на базы и объекты правительства США.
«Все базы, объекты и имущество враждебных сил в регионе должны рассматриваться как законные военные цели… Иран будет продолжать решительно осуществлять свое право на самооборону до тех пор, пока агрессия не прекратится в полной мере», — сказао представитель Ирана.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
