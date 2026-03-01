Ричмонд
Постпред Ирана при ООН назвал базы агрессоров законными целями

Постпред Иравани: Иран считает военные базы агрессоров законными целями.

ООН, 1 мар — РИА Новости. Иран будет рассматривать все военные базы враждебных ему сил как законные цели для нанесения ударов до завершения агрессии против исламской республики, сообщил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

Он отметил, что ответ Ирана на атаку США нацелен исключительно на базы и объекты правительства США.

«Все базы, объекты и имущество враждебных сил в регионе должны рассматриваться как законные военные цели… Иран будет продолжать решительно осуществлять свое право на самооборону до тех пор, пока агрессия не прекратится в полной мере», — сказао представитель Ирана.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

