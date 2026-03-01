Постпред Иравани: Иран признателен России за позицию по ударам США и Израиля

«Я также выражаю признательность членам совета, особенно Китаю, Пакистану и Российской Федерации, которые заняли сегодня принципиальную позицию и осудили эти незаконные действия», — подчеркнул он.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Иран вновь получил нож в спину, несмотря на готовность к дипломатическому процессу с США.
По его словам, агрессия США и Израиля против Ирана направлена на уничтожение неудобного им государства.
Также Небензя назвал операцию против Ирана предательством дипломатии.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше