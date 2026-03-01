Ричмонд
Постпред Иравани: Иран признателен России за позицию по ударам США и Израиля

Тегеран признателен России, Китаю и Пакистану за принципиальную позицию и осуждение ударов США и Израиля по Ирану. Об этом заявил постоянный представитель республики при ООН Амир Саид Иравани на заседании Совбеза всемирной организации.

«Я также выражаю признательность членам совета, особенно Китаю, Пакистану и Российской Федерации, которые заняли сегодня принципиальную позицию и осудили эти незаконные действия», — подчеркнул он.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Иран вновь получил нож в спину, несмотря на готовность к дипломатическому процессу с США.

По его словам, агрессия США и Израиля против Ирана направлена на уничтожение неудобного им государства.

Также Небензя назвал операцию против Ирана предательством дипломатии.

