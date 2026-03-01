Ричмонд
Удар беспилотника вызвал пожар на внешнем фасаде отеля «Бурдж-аль-Араб» в Дубае

Удар беспилотника вызвал пожар на внешнем фасаде знаменитого отеля «Бурдж-аль-Араб» в Дубае (ОАЭ).

Удар беспилотника вызвал пожар на внешнем фасаде знаменитого отеля «Бурдж-аль-Араб» в Дубае (ОАЭ).

Об этом сообщает Dubai Media Office со ссылкой на местные власти.

«Власти подтверждают, что был перехвачен беспилотник, и обломки вызвали небольшой пожар на внешнем фасаде отеля “Бурдж-аль-Араб”, — говорится в сообщении.

Возгорание оперативно локализовано, пострадавших нет.

Пятизвёздочный отель «Бурдж-аль-Араб», известный также как «Парус», является одной из достопримечательностей Дубая.

Ранее четыре человека пострадали при иранском ударе по международному аэропорту Дубая в ОАЭ.

Туристы рассказали RT о ситуации в Дубае на фоне эскалации на Ближнем Востоке.