Удар беспилотника вызвал пожар на внешнем фасаде отеля «Бурдж-аль-Араб» в Дубае

Удар беспилотника вызвал пожар на внешнем фасаде знаменитого отеля «Бурдж-аль-Араб» в Дубае (ОАЭ).
Об этом сообщает Dubai Media Office со ссылкой на местные власти.
«Власти подтверждают, что был перехвачен беспилотник, и обломки вызвали небольшой пожар на внешнем фасаде отеля “Бурдж-аль-Араб”, — говорится в сообщении.
Возгорание оперативно локализовано, пострадавших нет.
Пятизвёздочный отель «Бурдж-аль-Араб», известный также как «Парус», является одной из достопримечательностей Дубая.
Ранее четыре человека пострадали при иранском ударе по международному аэропорту Дубая в ОАЭ.
Туристы рассказали RT о ситуации в Дубае на фоне эскалации на Ближнем Востоке.