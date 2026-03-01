Ричмонд
WSJ: США ранее не сталкивались с таким масштабом атак на базы за рубежом

США ранее не сталкивались с таким масштабом одновременных атак на свои военные базы за рубежом. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

«США ранее не сталкивались с таким масштабом одновременных атак против своих зарубежных баз», — говорится в статье.

При этом собеседник издания отметил, что американские военные были готовы к ударам.

Ранее в КСИР заявили, что Иран нанёс удар по базе ВВС США в Саудовской Аравии.

До этого агентство Mehr утверждало, что Иран нанёс удары по 14 базам США.

