WSJ: США ранее не сталкивались с таким масштабом атак на базы за рубежом

США ранее не сталкивались с таким масштабом одновременных атак на свои военные базы за рубежом. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
При этом собеседник издания отметил, что американские военные были готовы к ударам.
Ранее в КСИР заявили, что Иран нанёс удар по базе ВВС США в Саудовской Аравии.
До этого агентство Mehr утверждало, что Иран нанёс удары по 14 базам США.