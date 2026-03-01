Иранский дрон поразил отель Бурдж-аль-Араб в Дубае, начался пожар

Иранский дрон поразил отель Бурдж-аль-Араб в Дубае. Видео © X / SafetyNotorious.
В результате попадания загорелась стекловолоконная балка. Пламя охватило фасад с первого по шестой этаж здания. Информации о пострадавших среди постояльцев и персонала пока не поступало. Удар по отелю последовал после атаки на международный аэропорт Дубая, которая произошла ранее.
Высота небоскрёба составляет 321 метр, в нём насчитывается 60 уровней. Отель считается визитной карточкой и символом роскоши.
Ранее поступило сообщение об ударе по ключевому транспортному узлу Дубая. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана также нанёс удар по военной авиабазе Соединённых Штатов Black Prince в саудовском городе Аль-Хардж. Кроме того, КСИР официально объявил о запуске третьей и четвёртой волн атак. Целью стали Тель-Авив и центральные районы страны.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.