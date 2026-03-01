Ричмонд
Al Jazeera: число погибших при ударе по начальной школе в Иране достигло 115

Число жертв американско-израильской атаки на начальную школу для девочек в Минабе на юге Ирана возросло до 115, сообщает Al Jazeera со сслыкой на губернатора города.

«Число погибших в результате… атаки на школу в городе возросло до 115», — говорится в публикации в Telegram-канале телеканала.

Ранее агентство IRNA передавало, что школа в городе Минаб подверглась атаке со стороны Израиля и США.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым рассказал о ракетном ударе по учебному заведению.

