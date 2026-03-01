Ричмонд
Постпред Ирана: Тегеран считает военные базы агрессоров законными целями

Иран будет считать военные базы враждебных ему сил законными целями до полного прекращения агрессии против исламской республики. Об этом заявил постпред страны при ООН Амир Саид Иравани.

По его словам, ответ Тегерана на атаку США направлен исключительно против баз и объектов американского правительства.

«Все базы, объекты и имущество враждебных сил в регионе должны рассматриваться как законные военные цели», — подчеркнул дипломат.

Представитель Ирана добавил, что Тегеран намерен продолжать реализовывать своё право на самооборону до тех пор, пока агрессия полностью не прекратится.

28 февраля Израиль нанёс превентивный удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение.

Позднее американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции США против Ирана. В ответ Тегеран атаковал американские цели на Ближнем Востоке.

