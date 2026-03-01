Постпред Ирана: Тегеран считает военные базы агрессоров законными целями

По его словам, ответ Тегерана на атаку США направлен исключительно против баз и объектов американского правительства.
«Все базы, объекты и имущество враждебных сил в регионе должны рассматриваться как законные военные цели», — подчеркнул дипломат.
Представитель Ирана добавил, что Тегеран намерен продолжать реализовывать своё право на самооборону до тех пор, пока агрессия полностью не прекратится.
28 февраля Израиль нанёс превентивный удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение.
Позднее американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции США против Ирана. В ответ Тегеран атаковал американские цели на Ближнем Востоке.