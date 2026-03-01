Ричмонд
В результате атаки на аэропорт Дубая пострадали четыре человека

Четыре сотрудника международного аэропорта Дубая (DXB) в Объединённых Арабских Эмиратах пострадали в результате атаки Ирана беспилотниками. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«Аэропорт Дубая подтверждает, что в результате инцидента, который был быстро локализован, терминал международного аэропорта Дубая (DXB) получил незначительные повреждения. Немедленно были задействованы аварийно-спасательные службы, которые координируют свои действия с соответствующими органами. Четверо сотрудников получили травмы, им незамедлительно оказали медицинскую помощь», — говорится в заявлении.

Для обеспечения безопасности пассажиров большая часть терминалов была «очищена» заранее. Власти аэропорта уточнили, что подробности будут предоставляться по мере поступления информации.

Напомним, в разгар экстренной эвакуации жителей ОАЭ поступило сообщение об ударе по ключевому транспортному узлу. Иранский беспилотник поразил международный аэропорт Дубая. Ранее власти уже рассылали оповещения с требованием спуститься в подземные паркинги. В Дохе и Абу-Даби фиксировались новые взрывы, людей призывали не покидать укрытий. Также в Сети опубликовали видео с первыми мгновениями после удара, на кадрах видно густое облако пыли, заполнившее терминал.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

