В результате атаки на аэропорт Дубая пострадали четыре человека

Напомним, в разгар экстренной эвакуации жителей ОАЭ поступило сообщение об ударе по ключевому транспортному узлу. Иранский беспилотник поразил международный аэропорт Дубая. Ранее власти уже рассылали оповещения с требованием спуститься в подземные паркинги. В Дохе и Абу-Даби фиксировались новые взрывы, людей призывали не покидать укрытий. Также в Сети опубликовали видео с первыми мгновениями после удара, на кадрах видно густое облако пыли, заполнившее терминал.