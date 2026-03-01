Один человек погиб при ударе по аэропорту Абу-Даби в ОАЭ

Один человек погиб, ещё семь получили ранения при ударе по аэропорту Абу-Даби в ОАЭ.
Об этом пишет Al Jazeera со ссылкой на управление аэропортов эмирата.
«В результате инцидента в международном аэропорту имени Зайда один гражданин Азии погиб, а семеро получили ранения», — говорится в сообщении.
Ранее четыре человека пострадали при иранском ударе по международному аэропорту Дубая в ОАЭ.
Туристы рассказали RT о ситуации в Дубае на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
