Один человек погиб при ударе по аэропорту Абу-Даби в ОАЭ

Один человек погиб, ещё семь получили ранения при ударе по аэропорту Абу-Даби в ОАЭ.

Об этом пишет Al Jazeera со ссылкой на управление аэропортов эмирата.

«В результате инцидента в международном аэропорту имени Зайда один гражданин Азии погиб, а семеро получили ранения», — говорится в сообщении.

Ранее четыре человека пострадали при иранском ударе по международному аэропорту Дубая в ОАЭ.

Туристы рассказали RT о ситуации в Дубае на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Абу-Даби: нефтяная столица ОАЭ и площадка для переговоров по Украине
Абу-Даби — крупнейший эмират и столица Объединенных Арабских Эмиратов. В последние годы город превратился в один из ключевых политических и экономических центров Ближнего Востока. Сегодня Абу-Даби играет важную роль не только в нефтяной отрасли, но и в международной дипломатии, инвестициях и переговорах между государствами.
Читать дальше