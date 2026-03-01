Самолеты-заправщики ВВС направились из США в сторону Ближнего Востока

Первым с военной базы Эндрюс в штате Мэриленд вылетел несколько часов назад заправщик Boeing KС-135R Stratotanker, вскоре он прибудет в регион. В ту же сторону с этой базы летят еще пять заправщиков. Всего в сторону Ближнего Востока с разных баз вылетели девять воздушных танкеров.