Самолеты-заправщики ВВС направились из США в сторону Ближнего Востока

Первым с военной базы Эндрюс в штате Мэриленд вылетел несколько часов назад заправщик Boeing KС-135R Stratotanker, вскоре он прибудет в регион. В ту же сторону с этой базы летят еще пять заправщиков. Всего в сторону Ближнего Востока с разных баз вылетели девять воздушных танкеров.
В регион направляются три грузовых C17.
Президент США Дональд Трамп, рассказывая ранее о прошлой атаке Штатов на ядерные объекты Ирана, сообщал об использовании американских бомбардировщиков B-2, которые дозаправлялись в воздухе в ходе 36-часового полета. Пока об использовании этих машин в ходе операции США не сообщалось.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.