Самолеты-заправщики ВВС направились из США в сторону Ближнего Востока

РИА Новости: самолеты-заправщики ВВС США направились в сторону Ближнего Востока.

ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Самолеты-заправщики ВВС США направляются с американской базы в сторону Ближнего Востока на фоне эскалации вокруг Ирана, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

Первым с военной базы Эндрюс в штате Мэриленд вылетел несколько часов назад заправщик Boeing KС-135R Stratotanker, вскоре он прибудет в регион. В ту же сторону с этой базы летят еще пять заправщиков. Всего в сторону Ближнего Востока с разных баз вылетели девять воздушных танкеров.

В регион направляются три грузовых C17.

Президент США Дональд Трамп, рассказывая ранее о прошлой атаке Штатов на ядерные объекты Ирана, сообщал об использовании американских бомбардировщиков B-2, которые дозаправлялись в воздухе в ходе 36-часового полета. Пока об использовании этих машин в ходе операции США не сообщалось.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.

МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

