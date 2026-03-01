Рубио отменил запланированный на 2 марта визит в Израиль

Американский госсекретарь Марко Рубио отменил планировавшуюся на начало марта поездку в Израиль.
«В связи со сложившимися обстоятельствами госсекретарь Рубио не поедет в Израиль 2 марта», — написал в соцсети X помощник главы американского внешнеполитического ведомства Дилан Донсон.
28 февраля Израиль нанёс превентивный удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение.
Позднее американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции США против Ирана. В ответ Тегеран атаковал американские цели на Ближнем Востоке.
Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.Читать дальше