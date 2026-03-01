Ричмонд
Рубио отменил запланированный на 2 марта визит в Израиль

Американский госсекретарь Марко Рубио отменил планировавшуюся на начало марта поездку в Израиль.

Американский госсекретарь Марко Рубио отменил планировавшуюся на начало марта поездку в Израиль.

«В связи со сложившимися обстоятельствами госсекретарь Рубио не поедет в Израиль 2 марта», — написал в соцсети X помощник главы американского внешнеполитического ведомства Дилан Донсон.

28 февраля Израиль нанёс превентивный удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение.

Позднее американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции США против Ирана. В ответ Тегеран атаковал американские цели на Ближнем Востоке.

