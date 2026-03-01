Политолог Ливен: США перешли к попытке доминировать посредством чистой силы

ВАШИНГТОН, 1 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Соединенные Штаты перешли к попыткам доминирования за счет чистой военной силы, отвергнув предлог заботы о благе всего международного сообщества. Такое мнение высказал ТАСС директор программы евразийских исследований в вашингтонском Институте ответственного государственного управления имени Куинси Анатоль Ливен, комментируя американскую военную операцию против Ирана.
«Соединенные Штаты теперь потеряли какие бы то ни было притязания на репутацию благонамеренного гегемона, поддерживающего мировой порядок. США и Израиль сейчас сеют хаос. Администрация [президента США Дональда] Трампа стремится к доминированию посредством чистой военной силы, отринув предлог заботы о международном благосостоянии», — убежден политолог.
«Что же касается идеи о том, что подвергающиеся нападениям страны серьезно угрожали США, то распространение этой гротескной лжи зависит целиком от израильского лобби и трансатлантической — натовской — пропагандистской машины», — добавил Ливен.
США и Израиль начали 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США открыто призвало население Ирана выступить против собственного правительства и захватить власть. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о проведении ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги прозвучали в районе Тель-Авива. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Страны региона закрывают свое воздушное пространство, авиакомпании приостанавливают рейсы.