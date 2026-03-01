Ричмонд
В порту ОАЭ из-за падения осколков произошел пожар

В порту Джебель-Али в ОАЭ из-за падения осколков произошел пожар.

ДУБАЙ, 1 мар — РИА Новости. Пожар возник на одном из причалов крупнейшего порта ОАЭ Джебель-Али из-за падения осколков после работы систем ПВО, сообщил Дубайский медиаофис.

«Компетентные органы Дубая сообщили, что после работы системы ПВО упавшие осколки стали причиной возгорания на одном из причалов порта Джебель-Али. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Ранее от последствий атаки повреждения получил один из терминалов международного аэропорта Дубая. На момент инцидента в аэропорту не было пассажиров, так как все рейсы были отменены после начала операции против Ирана. В результате инцидента пострадало четыре сотрудника.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

