В Манаме вновь прогремели взрывы

В Манаме, столице Бахрейна, прогремела новая серия взрывов в районе центра обслуживания 5-го флота США. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

Источник: Life.ru

В городе звучат сирены воздушной тревоги. Официальные ведомства королевства ситуацию пока не комментируют.

Ранее атакам с воздуха подвергся ещё один знаковый объект Дубая. Иранский беспилотник нанёс удар по пятизвёздочному отелю Бурдж-аль-Араб, который возведён на искусственном острове у побережья. В результате попадания загорелась стекловолоконная балка. Пламя охватило фасад с первого по шестой этаж здания. Удар по отелю последовал после атаки на аэропорт Дубая, которая произошла ранее.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

