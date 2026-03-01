Очевидец рассказал об обстановке в центре Дубая после ударов

ДУБАЙ, 1 мар — РИА Новости. Обстановка в центральной части Дубая нормализовалась после ударов по городу, рассказал РИА Новости очевидец.
Ранее в воскресенье от последствий атаки повреждения получил один из терминалов международного аэропорта Дубая. На момент инцидента в аэропорту не было пассажиров, так как все рейсы были отменены после начала операции США и Израиля против Ирана. В результате инцидента пострадало четыре сотрудника аэропорта.
«По районам сейчас вроде бы тихо… В даунтаун затихло», — сказал собеседник агентства.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.