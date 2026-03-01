Очевидец рассказал об обстановке в центре Дубая после ударов

Ранее в воскресенье от последствий атаки повреждения получил один из терминалов международного аэропорта Дубая. На момент инцидента в аэропорту не было пассажиров, так как все рейсы были отменены после начала операции США и Израиля против Ирана. В результате инцидента пострадало четыре сотрудника аэропорта.