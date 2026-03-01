Ричмонд
Уолтц: Вашингтон приложил все усилия для заключения сделки с Тегераном

США приложили все усилия для достижения соглашения с Ираном, однако Тегеран якобы не воспользовался этой возможностью, заявил постоянный представитель Соединённых Штатов при ООН Майк Уолтц.

«Соединённые Штаты делают всё, чтобы вести переговоры о мирном урегулировании этого конфликта с Ираном, но Иран не воспользовался этой возможностью», — сказал он во время заседания Совбеза ООН.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил израильскому «12 каналу», что Иран был близок к заключению сделки, но затем отступил.

28 февраля Израиль нанёс превентивный удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение. Позднее Трамп подтвердил начало масштабной военной операции США против Ирана.

В ответ Тегеран атаковал американские цели на Ближнем Востоке.

