Уолтц: Вашингтон приложил все усилия для заключения сделки с Тегераном

«Соединённые Штаты делают всё, чтобы вести переговоры о мирном урегулировании этого конфликта с Ираном, но Иран не воспользовался этой возможностью», — сказал он во время заседания Совбеза ООН.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил израильскому «12 каналу», что Иран был близок к заключению сделки, но затем отступил.
28 февраля Израиль нанёс превентивный удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение. Позднее Трамп подтвердил начало масштабной военной операции США против Ирана.
В ответ Тегеран атаковал американские цели на Ближнем Востоке.