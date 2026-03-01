Ричмонд
В Крыму объявили беспилотную опасность

МЧС: в Крыму объявлена опасность атаки беспилотников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России.

«Экстренная информация: беспилотная опасность в Республике Крым», — говорится в сообщении.

Предупреждение поступило в 02.21 мск.

