В Крыму объявили беспилотную опасность

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России.
«Экстренная информация: беспилотная опасность в Республике Крым», — говорится в сообщении.
Предупреждение поступило в 02.21 мск.
