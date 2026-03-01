Ричмонд
В столице Бахрейна был атакован жилой дом

МВД Бахрейна: в Манаме был атакован жилой дом.

ДОХА, 1 мар — РИА Новости. Жилой высотный дом подвергся атаке из Ирана в столице Бахрейна Манаме, сообщило МВД Бахрейна.

«В Манаме был атакован жилой высотный дом, и компетентные органы принимают меры по обеспечению безопасности объекта и устранению ущерба», — говорится в сообщении.

Ранее министерство сообщало о повреждении трех жилых домов в Бахрейне в результате падения беспилотников и обломков запущенных из Ирана ракет.

