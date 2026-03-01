В столице Бахрейна был атакован жилой дом

«В Манаме был атакован жилой высотный дом, и компетентные органы принимают меры по обеспечению безопасности объекта и устранению ущерба», — говорится в сообщении.
Ранее министерство сообщало о повреждении трех жилых домов в Бахрейне в результате падения беспилотников и обломков запущенных из Ирана ракет.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше