Постпред Ирана в ООН посоветовал американскому коллеге быть вежливым

Постпред Ирана в ООН Иравани посоветовал Уолтцу быть вежливым.

ООН, 1 мар — РИА Новости. Постоянный представитель Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани в воскресенье посоветовал своему американскому коллеге быть вежливее при обращении с представителями других стран.

«У меня есть только одно замечание. Я советую представителю Соединенных Штатов быть вежливым. Так будет лучше для вас самих и для страны, которую вы представляете», — сказал Иравани после того, как постпред США при ООН Майк Уолтц попытался оправдать военную операцию против Ирана тем, что Тегеран якобы предпринял попытку убийства президента США Дональда Трампа.

В ответ на это Уолц взял ответное слово, чтобы заявить, что не будет удостаивать это ответом.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

