Постпред Ирана в ООН посоветовал американскому коллеге быть вежливым

«У меня есть только одно замечание. Я советую представителю Соединенных Штатов быть вежливым. Так будет лучше для вас самих и для страны, которую вы представляете», — сказал Иравани после того, как постпред США при ООН Майк Уолтц попытался оправдать военную операцию против Ирана тем, что Тегеран якобы предпринял попытку убийства президента США Дональда Трампа.