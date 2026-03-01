Иран выразил благодарность РФ и Китаю за позицию по ударам США и Израиля

Тегеран выразил благодарность России, Китаю и Пакистану за их принципиальную позицию и осуждение недавних ударов со стороны США и Израиля по Ирану. Эти слова прозвучали 28 февраля на заседании Совета Безопасности ООН, где представитель Ирана подчеркнул важность поддержки со стороны этих стран в сложной ситуации.