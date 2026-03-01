Ричмонд
Иран выразил благодарность РФ и Китаю за позицию по ударам США и Израиля

Тегеран выразил благодарность России, Китаю и Пакистану за осуждение ударов со стороны США и Израиля по Ирану.

Источник: Аргументы и факты

Тегеран выразил благодарность России, Китаю и Пакистану за их принципиальную позицию и осуждение недавних ударов со стороны США и Израиля по Ирану. Эти слова прозвучали 28 февраля на заседании Совета Безопасности ООН, где представитель Ирана подчеркнул важность поддержки со стороны этих стран в сложной ситуации.

В своем выступлении постпред Ирана отметил, что именно усилия России и Китая в созыве экстренного заседания по данной теме заслуживают особого признания. Он также выразил признательность другим членам совета, особенно Пакистану, за их твердую позицию в осуждении незаконных действий, предпринимаемых США и Израилем.

Однако в ходе заседания прозвучало и разочарование в связи с тем, что некоторые участники совета, проявляя двойственные стандарты, проигнорировали агрессивные действия США и Израиля и осудили Иран за его законное право на самооборону.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удары по Ирану были спланированы под прикрытием переговоров.

