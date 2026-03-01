Ричмонд
МВД Бахрейна: в Манаме жилой дом подвергся удару со стороны Ирана

В столице Бахрейна Манаме жилой дом подвергся удару со стороны Ирана.

Об этом заявили в МВД Бахрейна.

«В столице Манаме был атакован жилой дом… поступают сведения, подтверждающие, что целью нападения стали высотные жилые здания», — говорится в публикации на странице ведомства в соцсети X.

Уточняется, что компетентные органы принимают меры по обеспечению безопасности объекта и устранению ущерба.

Ранее МВД Бахрейна сообщило о трёх повреждённых жилых зданиях в городах Манама и Мухаррак после иранского удара.

Кроме того, четыре человека пострадали при атаке на остров Пальма Джумейра в Дубае.

