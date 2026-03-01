МВД Бахрейна: в Манаме жилой дом подвергся удару со стороны Ирана

В столице Бахрейна Манаме жилой дом подвергся удару со стороны Ирана.
Об этом заявили в МВД Бахрейна.
«В столице Манаме был атакован жилой дом… поступают сведения, подтверждающие, что целью нападения стали высотные жилые здания», — говорится в публикации на странице ведомства в соцсети X.
Уточняется, что компетентные органы принимают меры по обеспечению безопасности объекта и устранению ущерба.
Ранее МВД Бахрейна сообщило о трёх повреждённых жилых зданиях в городах Манама и Мухаррак после иранского удара.
Кроме того, четыре человека пострадали при атаке на остров Пальма Джумейра в Дубае.
