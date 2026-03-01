ПВО ОАЭ сбила 137 баллистических ракет и 209 беспилотников, запущенных Ираном

А ранее иранской атаке с воздуха в Дубае подвергся пятизвёздочный отель Бурдж-аль-Араб, который возведён на искусственном острове у побережья. В результате попадания загорелась стекловолоконная балка. Пламя охватило фасад с первого по шестой этаж здания. Информации о пострадавших среди постояльцев и персонала пока не поступало.