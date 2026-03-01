Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Al Jazeera: мощный взрыв прогремел в Дохе

В столице Катара Дохе раздались мощный взрыв, передаёт Al Jazeera.

Источник: Соцсети

«В небе над столицей Катара произошёл мощный взрыв», — говорится в публикации.

По информации телеканала, в Дохе работает ПВО.

Ранее МВД Бахрейна сообщило о трёх повреждённых жилых зданиях в городах Манама и Мухаррак после иранского удара.