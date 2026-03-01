Al Jazeera: мощный взрыв прогремел в Дохе

«В небе над столицей Катара произошёл мощный взрыв», — говорится в публикации.
По информации телеканала, в Дохе работает ПВО.
Ранее МВД Бахрейна сообщило о трёх повреждённых жилых зданиях в городах Манама и Мухаррак после иранского удара.
