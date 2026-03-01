Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦАХАЛ сообщила о запуске нескольких ракет из Ирана в сторону Израиля

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что несколько ракет были запущены из Ирана в направлении еврейского государства, ВВС занимаются их перехватом.

Источник: Reuters

«Недавно сигналы тревоги прозвучали в нескольких районах страны после того, как ракеты были запущены из Ирана к государству Израиль. В данный момент ВВС работают над их перехватом и наносят удары по целям, где необходимо ликвидировать угрозу», — говорится в заявлении в Telegram-канале армии.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше