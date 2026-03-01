«Недавно сигналы тревоги прозвучали в нескольких районах страны после того, как ракеты были запущены из Ирана к государству Израиль. В данный момент ВВС работают над их перехватом и наносят удары по целям, где необходимо ликвидировать угрозу», — говорится в заявлении в Telegram-канале армии.
ЦАХАЛ сообщила о запуске нескольких ракет из Ирана в сторону Израиля
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что несколько ракет были запущены из Ирана в направлении еврейского государства, ВВС занимаются их перехватом.