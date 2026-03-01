JP: женщина погибла в центральной части Израиля при ракетной атаке Ирана

В результате ракетного обстрела со стороны Ирана в центральной части Израиля погибла женщина, более 20 человек получили ранения. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Газета отмечает, что, по информации службы скорой помощи Израиля (MDA), на одном из объектов пострадали семь человек, 40-летний мужчина находится в тяжёлом состоянии.
Также сообщается о 15 пострадавших, один из которых получил серьёзные травмы в результате прямого попадания в здание.
«Вскоре после этого Управление по чрезвычайным ситуациям объявило о смерти 40-летней женщины, скончавшейся от полученных ран», — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что в результате ракетной атаки Ирана в Тель-Авиве пострадали около 20 человек.