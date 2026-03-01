Израиль зафиксировал новый ракетный залп со стороны Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 марта. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали новый ракетный залп со стороны Ирана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
Силы ПВО ведут работу по перехвату целей. В ряде районов страны объявлена воздушная тревога, в том числе на севере и в центральной части Израиля. Как убедился корреспондент ТАСС, сирены слышны и в окрестностях Тель-Авива.
