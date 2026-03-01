Марочко назвал самые успешные участки фронта сил РФ на неделе

ЛУГАНСК, 1 марта. /ТАСС/. Стык ДНР с Запорожской и Днепропетровской областями стал самым успешным участком фронта у военных РФ на текущей неделе. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Самым успешным участком фронта за истекшую неделю у армии РФ по-прежнему остается стык ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей. Именно на этих участках уничтожено наибольшее количество военной техники украинских боевиков, занят ряд населенных пунктов, есть расширение зоны контроля. Это все зоны ответственности группировок “Центр” и “Восток”, — сказал он.
Марочко подчеркнул, что на данном участке фронта самым результативным стало гуляйпольское направление, где российские бойцы заняли «довольно-таки обширную территорию и продолжают продвигаться в западном направлении».
26 февраля в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ за минувшую неделю взяли под контроль четыре населенных пункта. Группировка «Север» освободила Графское в Харьковской области, бойцы «Востока» — Риздвянку в Запорожской области. Военнослужащие «Запада» взяли под контроль Карповку в ДНР, а подразделения «Центра» — Краснознаменку в Днепропетровской области.