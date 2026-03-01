Эксперт Пачеко: воинственные намерения Запада в мире сегодня очевидны

ГАВАНА, 1 марта. /ТАСС/. Страны Запада — Европы, США, сейчас также Израиль — используют переговоры в мировой политике как дымовую завесу, их воинственные намерения очевидны, что доказала и нынешняя ситуация вокруг Ирана. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС профессор истории Высшего института международных отношений Кубы Йосмани Фернандес Пачеко.
«Важным представляется проанализировать предыдущие события, чтобы увидеть, как страны Запада — Европы, США, в нынешнем случае также Израиль — никогда не имеют в виду мир, несмотря на свои речи, переговоры, которые даже начинаются и продолжаются, — отметил эксперт. — И такую модель поведения мы видим еще со времен, предшествующих началу Специальной военной операции, когда со стороны России предпринимались попытки достичь договоренности [по ситуации вокруг Украины], мы видели, что встречались стороны, вовлеченные в конфликт, обсуждались решения, как достичь мира, но в итоге решений принято не было и была новая эскалация». «И очевидно, что Запад со своими воинственными агрессивными намерениями, которые со временем только нарастают, сегодня снова это демонстрирует: предпринимается ряд переговоров [по разным острым ситуациям в мире], попытки достичь мира, но все это мы можем назвать дымовой завесой, которая скрывает реальный мир, охваченный конфликтами и агрессиями», — подчеркнул он.
Кубинский профессор также высказал мнение, что «эта новая агрессия, в отношении Ирана», является прикрытием, чтобы «решить системный кризис западной модели развития». «Сейчас, когда они (США — прим. ТАСС) стремятся решить их [внутренний] системный кризис, очевидно, что единственной альтернативой для них на данный момент является военная агрессия», — отметил Фернандес Пачеко. Он обратил внимание, что это наглядно продемонстрировала операция США в Венесуэле 3 января по захвату президента Николаса Мадуро, это Запад «наглядно доказывает на Украине, когда Европа, несмотря на усилия России по достижению мирного соглашения, постоянно продолжает предпринимать усилия, чтобы поддерживать этот конфликт». «И сейчас это доказывается на примере ситуации вокруг Ирана, — отметил эксперт. — В последние месяцы конфликт между Израилем и Ираном развивался, удавалось предотвратить эскалацию, но сейчас мы наблюдаем нынешнюю ситуацию».
Фернандес Пачеко также заметил, что все нынешние действия предпринимаются, «очевидно, в ситуации давления Израиля на США, чтобы достичь обострения конфликта с Ираном». «Это позиция израильского лобби в самих США, чтобы придать импульс совместной агрессии Израиля и США в отношении Ирана», — подчеркнул он.
Профессор истории кубинского вуза отметил, что нынешняя эскалация вокруг Ирана «может привести к очень серьезным последствиям в регионе и к сложному сценарию». Вместе с тем, обратил внимание Фернандес Пачеко, эта ситуация «параллельно может создать и сложный сценарий в самих США». «В финансовом и экономическом аспектах Соединенные Штаты могут пострадать [от конфликта вокруг Ирана] гораздо больше, чем при нынешнем международном сценарии в свете [внутреннего] системного кризиса [в США] и продвижения интересов других держав, сильных в экономическом и военном аспектах», — отметил эксперт.
О ситуации вокруг Ирана.
Израиль и США начали в субботу военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от республики ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) заявил о масштабной ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в районе Тель-Авива. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.