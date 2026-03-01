Эксперт Пачеко: воинственные намерения Запада в мире сегодня очевидны

«Важным представляется проанализировать предыдущие события, чтобы увидеть, как страны Запада — Европы, США, в нынешнем случае также Израиль — никогда не имеют в виду мир, несмотря на свои речи, переговоры, которые даже начинаются и продолжаются, — отметил эксперт. — И такую модель поведения мы видим еще со времен, предшествующих началу Специальной военной операции, когда со стороны России предпринимались попытки достичь договоренности [по ситуации вокруг Украины], мы видели, что встречались стороны, вовлеченные в конфликт, обсуждались решения, как достичь мира, но в итоге решений принято не было и была новая эскалация». «И очевидно, что Запад со своими воинственными агрессивными намерениями, которые со временем только нарастают, сегодня снова это демонстрирует: предпринимается ряд переговоров [по разным острым ситуациям в мире], попытки достичь мира, но все это мы можем назвать дымовой завесой, которая скрывает реальный мир, охваченный конфликтами и агрессиями», — подчеркнул он.