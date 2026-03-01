Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шеф Пентагона высказался об операции против Ирана

Хегсет: США собирается закончить нынешний конфликт с Ираном.

ООН, 1 мар — РИА Новости. Министр войны Соединенных Штатов Пит Хегсет, комментируя операцию США и Израиля против Ирана, выступил с утверждением, что нынешний конфликт начали не США, но именно они его закончат.

«Соединенные Штаты не начинали этот конфликт, но мы его закончим», — написал он в соцсети Х.

Хегсет также заявил, что операция США «Эпическая ярость» стала самой смертоносной, сложной и точной воздушной операцией в истории.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше