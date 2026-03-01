Шеф Пентагона высказался об операции против Ирана

«Соединенные Штаты не начинали этот конфликт, но мы его закончим», — написал он в соцсети Х.
Хегсет также заявил, что операция США «Эпическая ярость» стала самой смертоносной, сложной и точной воздушной операцией в истории.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
